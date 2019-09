Caccia, riapertura il 15 settembre? Gli ambientalisti: "È caos"

Caos date e procedure per la riapertura della caccia in Abruzzo. Nuovo attacco degli ambientalisti della stazione ornitologica abruzzese onlus in merito alla richiesta avanzata dalla Regione che prevede l'apertura della stagione venatoria per tortora e merlo dal 15 settembre, anche se la sospensione del Tar era fino al 25 settembre.

Secondo gli ambientalisti, la richiesta per ottenere la valutazione d'incidenza deve ripartire da capo dopo la sospensione da parte del tribunale amministrativo, e dunque occorrerebbero almeno 30 giorni da quella data.

Inoltre il calendario è costellato di incisi in rosso su eventuali ulteriori futuri provvedimenti del TAR. Infatti da un lato recepisce finalmente le indicazioni dell'ISPRA come avrebbe dovuto fare fin dall'inizio ma dall'altro introduce subordinate continue per estendere i periodi di prelievo, aprire la caccia a specie quali Coturnice e Allodola o consentire il prelievo in aree come foci fluviali e zone umide, qualora su uno o più contenuti dovesse arrivare dal TAR, peraltro solo in sede cautelare e non di decisione di merito che si avrà tra un anno, qualche via libera. Un modo di procedere che la dice lunga su una confusione amministrativa, peraltro reiterata, che alla fine di fatto fa riscrivere il calendario venatorio ai giudici come se fossero dei correttori di bozze. Ci si chiede cosa paghiamo a fare i funzionari regionali dell'ufficio caccia che da anni ormai dipendono dalle decisioni di TAR e Consiglio di Stato.

Secondo gli ambientalisti, si tratta del punto più basso mai raggiunto negli ultimi anni dalla Regione per la gestione venatoria, un modo per dare un contentino ad alcuni cacciatori.