Bussi, arriva la sentenza del Tar: Edison dovrà avviare la bonifica

Il Tar di Pescara ha espresso parere favorevole al provvedimento della Provincia di Pescara che ha ordinato alla Edison Spa di provvedere alla bonifica delle discariche 2A e 2B del sito inquinato di Bussi. Lo ha fatto sapere l'ex presidente della provincia Di Marco, accogliendo positivamente il parere del tribunale amministrativo.

Si tratta di 9 ettari in cui sono stati disperse sostanze tossiche come piombo, mercurio, arsenico, rame, alluminio e ferro, composti clorurati, idrocarburi da parte della Edison che entro 30 giorni dovrà avviare le operazioni. L'Edison aveva presentato ricorso sostenendo che le operazioni dovevano essere eseguite dal gruppo Solvay.

Di Marco ha commentato:

Dopo l’ordine di bonifica fatto a Bolognano e che la Edison Spa sta eseguendo, arriva quest’ulteriore risultato per le ex

discariche 2A e 2B ed aree limitrofe, rientranti nel perimetro del Sin Bussi, che ci dà pieno riconoscimento del coraggio e della fermezza con cui ci siamo battuti per affermare le nostre ragioni. Un traguardo eccezionale per il nostro territorio, che troppo a lungo ha subito questa grave criticità ambientale.

Negli anni della mia presidenza in Provincia abbiamo risolto le problematiche ambientali di un intero sito Sin e questo deve consentirci, con rinnovata fiducia, di guardare a un futuro più sano e pulito. Ringrazio

l'avvocato Matteo Di Tonno, che grazie alle sue specifiche competenze in materia ambientale, ha rappresentato in maniera vincente la Provincia di Pescara in queste “battaglie” a difesa dell’ambiente