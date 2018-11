Bus Pescara-Roma, l'annuncio: ecco quando sarà pronto il terminal di Anagnina

Entrerà in funzione a settembre 2019. L'assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo, spiega i tempi dell'operazione: "Stiamo lavorando per individuare aree nel piazzale est per realizzare la nuova autostazione Tiburtina"