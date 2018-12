Bus Pescara - Roma: inaugurata la nuova fermata di Porta Nuova

È stata inaugurata questa mattina la nuova fermata di Porta Nuova degli autobus Tua e Sangritana Pescara - Roma, alla presenza del sindaco Marco Alessandrini, vicesindaco e assessore alla Viabilità Antonio Blasioli, dei consiglieri Riccardo Padovano, Lola Gabriella Berardi e Adamo Scurti, del presidente Tua Tullio Tonelli, di Sangritana Pasquale Di Nardo e il consigliere regionale con Delega alla Mobilità Maurizio Di Nicola. Presente anche l’abate di San Cetteo, vicario del Vescovo don Francesco Santuccione per la benedizione.

Il percorso degli autobus prevede la sosta sotto alla stazione di Porta Nuova, per poi proseguire verso il terminal bus a Pescara Centrale e partire alla volta della Capitale. Il sindaco Alessandrini:

“Abbiamo fatto il primo tratto del percorso che da oggi in poi poterà alla Capitale. Siamo scesi a Pescara Centrale da cui il bus proseguirà la sua corsa, perché questa fermata aggiuntiva nasce con il duplice scopo di alleggerire il carico del termina centrale e portare vita e iniziative anche nella nostra Porta Nuova, integrando lo scalo che oggi è frequentato per lo più da pendolari fra studenti e lavoratori, anche di questa ulteriore possibilità”.

Il vicesindaco Blasioli auspica che la fermata veràr attivata anche dagli altri vettori, ricordando che sono stati realizzati anche 13 nuovi parcheggi come richiesto dai residenti di via Arnaldo da Brescia per agevolare la sosta nell'area:

"Non cambiano le partenze dalla stazione centrale, succede solo che il percorso inizi quindici minuti prima, una scelta che animerà di più e porterà maggiore controllo su questo storico scalo. Inoltre, cosa non trascurabile, si evita di convogliare al centro persone di Porta Nuova che devono prendere l'autobus per Roma, spostandole qui, dove c'è un parcheggio coperto ed è più agevole arrivare”