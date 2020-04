Coronavirus, al via a Pescara la consegna dei buoni spesa a 2.300 persone: ecco come usarli

Partita da oggi, venerdì 10 aprile alle ore 9, la consegna dei buoni spesa erogati dal Comune di Pescara a circa 2.300 aventi diritto per la crisi conseguente all'emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

I "buoni spesa" saranno consegnati dall’amministrazione Comunale dalle ore 9 alle ore 20 di venerdì 10 aprile e dalle ore 9 alle ore 12 di sabato 11 aprile.

Sono invece 500 le domande respinte che saranno riesaminate da martedì allo scopo di recuperare tutte quelle che non sono state ammesse per errori di compilazione o dati inesatti, come fa sapere il sindaco Carlo Masci.

I buoni spesa sono destinati ai cittadini di Pescara che hanno risposto all'avviso e si sono iscritti correttamente negli elenchi tramite il sito comunale del Comune, sull'App "Municipium" o tramite contatto telefonico.

I luoghi dove avverrà la consegna dei “buoni-spesa” sono in tutto 10, dislocati per tutta la città, e sono stati organizzati sulla base della numerazione delle “sezioni elettorali”, proprio per evitare lunghi spostamenti alle persone che si dovranno recare a ritirare il buono. Chi ha scelto la modalità la modalità "borsellino elettronico" troverà il buono-spesa nell'area riservata del sito www.comune.pescara.it, accedendo in questo caso con le credenziali che ha inserito al momento della registrazione; chi ha invece scelto l'opzione "buono cartaceo", ha già ricevuto un sms o un'e-mail dove viene indicato il luogo e l'ora dove dovrà recarsi per ritirare il ticket utile alla fornitura della spesa.

Di seguito i link con l'elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito al Piano di aiuti alimentari e sono a disposizione della cittadinanza (altre attività possono iscriversi):http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/2020/covid_aiuti_alim_ELENCO_ESERCIZI_COMMERCIALI.pdf?fbclid=IwAR0cPcc87Dg1E1bBdKyzkHB_KaiDZR9i2UTNooH2PlmPFSktSSN2ssDLEz4

Segue il link con l'elenco dei punti di consegna dei buoni-alimentari:http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/2020/covid_aiuti_alim_PUNTI_DI_CONSEGNA_BUONI_ALIM.pdf?fbclid=IwAR0PCmPv27n5IyUNN9zbFkbQrDKsuQKRAEugd6ITVScEnsXpNK4JEZA-7gs

Dall'elenco qui sopra è possibile già conoscere il luogo dove ogni cittadino dovrà recarsi tra venerdì e sabato per ritirare il proprio “buono – spesa”, confrontando il numero della “sezione” presente sulla propria scheda elettorale con quello indicato a fianco di ciascun “punto di consegna”.