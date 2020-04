Buoni spesa, sarà attiva fino all'8 aprile la pagina web per inoltrare le richieste a Pescara

Dalle 8 di questa mattina 6 aprile il Comune di Pescara ha aperto e reso fruibile la pagina web dove inoltrare le richieste per ottenere i buoni spesa ed i pacchi alimentari per l'emergenza Coronavirus. Sarà disponibile fino alle 20 dell'8 aprile. Ricordiamo che a disposizione ci sono 1 milione di euro derivanti dai 675 mila euro messi a disposizione dal Governo Conte e 325 mila euro stanziati dall'amministrazione Masci.

Per accedere ai buoni e pacchi alimentari, bisogna possedere i requisiti minimi richiesti dal Comune. I buoni avranno un valore dai 150 euro per famiglia composta da una singola persona fino ai 500 euro per famiglie di sei o più persone, con un bonus extra di 50 euro per ogni figlio minorenne. Una volta entrati nel link https://buonispesa.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php si potrà accedere direttamente se già si possiedono le credenziali oppure cliccare sul link "Fai domanda" che, una volta completato, permetterà di ricevere le credenziali per monitorare l'esito dell'istanza e le istruzioni per ottenere i buoni spesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune ricorda che, per coloro che non dispongono di connessione internet, è possibile effettuare la domanda anche telefonicamente al numero 085 4283200 anche se l'ente consiglia di effettuare la procedura online (anche tramite app Municipium) in quanto la pratica gestita telefonicamente può prevedere tempi d'attesa.