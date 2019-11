Bullismo, gli alunni pescaresi a lezione dall'ex procuratore capo Trifuoggi

Una lezione speciale tenuta dall'ex procuratore capo di Pescara Nicola Trifuoggi, riguardante il tema del bullismo. Protagonisti della mattinata gli alunni delle scuole medie "Pascoli" e "Michetti " di Pescara nell'aula magna dell'istituto comprensivo 4 in via Milano, nell'ambito dell'iniziativa organizzata dal Kiwanis in collaborazione con la dirigente scolastica Morgione e lo psicologo e piscoterapeuta Gardelli.

Trifuoggi ha spiegato come il fenomeno sia difficile spesso da affrontare e soprattutto da contrastare, e l'unica arma a disposizione è quella della prevenzione, sia in famiglia che a scuola, coinvolgendo tutti, raccontando e denunciando episodi che potrebbero avere spesso conseguenze più gravi di quelle che si immaginano.

La dirigente Morgione ha spiegato che l'incontro aveva l'obiettivo di far capire ai ragazzi come comportarsi non solo se si è vittime di bullismo, ma anche se si assiste ad episodi violenti di questo genere.

Lo psicologo Gardelli ha aggiunto:

Purtroppo molti ragazzi appena adolescenti, di 11, 12 o 13 anni, hanno già vissuto l’esperienza di essere bulli o di essere vittima di bulli, e talvolta i risvolti sono stati drammatici. Il bullismo è una oppressione psicologica, verbale o fisica, esercitata da chi si sente forte nei confronti di qualcuno che viene percepito come più debole, ma in realtà, come gli stessi ragazzi sanno, è proprio il bullo a essere il debole, il soggetto che ha sempre un vissuto problematico alle proprie spalle, spesso affetto da patologie come la depressione, ecco perché occorre lavorare sulla prevenzione, perché prima o poi, anche da adulti, capiterà a tutti di doversi difendere da un episodio di bullismo

Trifuoggi poi ha evidenziato come la tutela e difesa dei ragazzi dai fenomeni cone il cyberbullismo sia oggi fondamentale limitando in alcuni casi l'uso e spesso l'abuso dei social: