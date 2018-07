Buche e degrado nelle strade di periferia: proseguono i sopralluoghi del vicesindaco

Non si fermano nemmeno in piena estate i sopralluoghi del vicesindaco Blasioli e dei tecnici comunali per verificare situazioni critiche sul fronte della viabilità e delle buche stradali. Questa mattina, presente anche il consigliere Zuccarini, è stata la volta di via Acqua Torbida, via Caravaggio, via Villetta Barrea, dove i lavori sono già in corso.

"Si tratta di messa in sicurezza e riqualificazione della strada e asfalti su strade malandate che toccano varie vie periferiche della città. lavori proseguiranno con il seguente cronoprogramma aggiornato: via Caravaggio in corso di esecuzione, termine entro il 2 di agosto; via Valle Fuzzina dal 25 luglio al 1 agosto ed è già iniziata la scarifica degli asfalti da rifare; via acqua torbida completata nei tratti deteriorati già nella giornata odierna; via villetta Barrea già terminata ieri; via monte Carmelo dal 1 agosto fino al 3; piazza Alcione dal 2 o 3 agosto fino al 10".