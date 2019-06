Bruxelles, al via i lavori per la sede locale della Regione Abruzzo

Uno spazio a disposizione della rappresentanza della Regione Abruzzo in Europa ed in particolare a Bruxelles. L'assessore regionale Liris ha annunciato a breve l'avvio dei lavori per la sede abruzzese dopo aver ottenuto le certificazioni ed autorizzazioni dagli uffici competenti di Bruxelles, nell'immobile della dependance del complesso

I lavori prevedono, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto permesso, la realizzazione di una foresteria per ospitare i giovani coinvolti in progetti di tirocinio e scambio culturale gestiti direttamente dall'ufficio di Rappresentanza, come avvenuto in passato nell'ambito del 'Servizio di volontariato europeo' e 'Scambi transnazionali di giovani'. In particolare, la sede ospiterà numerosi studenti delle università abruzzesi, italiane e straniere, impegnati nell'ambito dell' "Erasmus traineeship"