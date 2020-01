"Striscia la notizia" torna a parlare dell'aggressione subita da Brumotti a Pescara [VIDEO]

Il rione Rancitelli di nuovo protagonista (in negativo) a "Striscia la notizia" con un servizio relativo all'aggressione subita da Vittorio Brumotti subita nei mesi scorsi a Pescara.

Il servizio è andato in onda nel corso della puntata di questa sera, venerdì 24 gennaio.

Il noto tg satirico ha mostrato nuovamente le immagini del servizio in cui la troupe di Brumotti venne aggredita focalizzando l'attenzione su uno degli aggressori, sottolineando come si trattasse di Guerino Spinelli poi tratto in arresto nel giorno di Capodanno quale presunto omicida di Marco Cervoni ritrovato senza vita sul pianerottolo del complesso "Ferro di Cavallo".

Per rivedere il video basta cliccare questo link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/l-aggressione-di-brumotti-a-pescara-evoluzioni_64363.shtml