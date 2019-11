Brioni, Brad Pitt ambasciatore e testimonial del marchio vestino dell'alta moda

Sarà Brad Pitt l'ambiasciatore del marchio e testimonial della Brioni in occasione del 75esimo anniversario della fondazione della casa di moda di Penne, nel Pescarese. L'attore e regista, fra le star di Hollywood più amate di tutti i tempi, collaborerà con la Brioni per una campagna pubblicitaria che verrà lanciata a gennaio 2020.

Considerato uno degli attori più versatili, recentemente è stato protagonista della nuova pellicola di Quentin Tarantino "C'era una volta a Hollywood" ed ha vinto un oscar anche come produttore cinematografico. In diverse occasioni Pitt ha già indossato abiti della Brioni, come alla premiazione del festival di Cannes ed alla 76esima edizione della mostra del cinema di Venezia.