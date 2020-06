Tamponi negativi per i braccianti del Fucino arrivati dal Marocco lo scorso 21 maggio per operare nei campi durante l'emergenza Coronavirus. I lavoratori stranieri, infatti, erano atterrati all'aeroporto d'Abruzzo con voli riservati, su iniziativa degli imprenditori agricoli marsicani e di concerto con Confagricoltura.

Cinque giorni dopo, ossia il 26 maggio, la Asl Sulmona-Avezzano, in sinergia con il sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa, aveva predisposto i test diagnostici a tappeto al fine di scongiurare rischi sia per gli africani sia per la popolazione. Ieri i risultati sono arrivati e hanno escluso casi di Covid-19.