Scuola, il Rotary Club Pescara Nord consegna le borse di studio intitolate ad "Alessandro Colletta"

Saranno consegnate domani mattina, sabato 12 ottobre, le borse di studio assegnate dal Rotary Club Pescara Nord nell'ambito della settima edizione del premio "Alessandro Colletta".

L'appuntamento è alle ore 11 nell'aula magna dell'istituto tecnico "Tito Acerbo".

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la famiglia dell’ex alunno prematuramente scomparso, costituisce da anni un appuntamento molto atteso per gli studenti dell’istituto Acerbo e per il Rotary Club Pescara Nord che intende così lasciare un segno tangibile della propria attenzione al mondo giovanile, alla qualità della formazione scolastica e all’importanza della valorizzazione del merito e delle eccellenze.

Il club service pescarese premierà tre dei migliori studenti delle seconde classi dell’anno scolastico 2018/2019 promossi con la media più alta e che si avviano dunque al terzo anno di studi:

Serena Pace ;

; Michele Anagni ;

; Anna Cianti.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Rotary Club Pescara Nord, Massimo Di Cintio con una rappresentanza dei soci, il dirigente scolastico del Tito Acerbo, Carlo Di Michele, i familiari di Alessandro Colletta e gli studenti che frequentano le seconde classi dell’istituto ai quali è rivolta l’edizione del prossimo anno.

È prevista anche la partecipazione di Germano D’Aurelio in arte “Nduccio”, che ha accettato volentieri l’invito a rallegrare l’evento per parlare alla sua maniera del valore dello studio e dell’impegno nella scuola.

Gallery