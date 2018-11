Consegnate a Spoltore le borse di studio History Life, ecco i 4 ragazzi

Sono state consegnate ieri, venerdì 23 novembre, a Spoltore le quattro borse di studio conferite dall'associazione History Life Onlus.

A consegnarle, nell'aula magna dell’istituto comprensivo statale "Dante Alighieri", il sindaco Luciano Di Lorito, l'assessore all'istruzione Roberta Rullo, il consigliere Valentina Conti, il dirigente scolastico Bruno D'Anteo e il presidente della History Life Onlus Federico Storti.

«Le graduatorie che hanno determinato l'assegnazione delle borse di studio», spiega il preside D'Anteo, «sono state redatte in base a due criteri: la condizione reddituale e il merito dello studente, al fine di premiare l’impegno degli studenti ed essere nel contempo di supporto alle loro famiglie».

Questi i quattro ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio:

Simone Arena;

Emanuele Di Sabatino;

Samuele Di Filippo;

Camilla Florindi.

Per l’occasione è stato infatti invitato alla cerimonia di questa mattina anche lo spoltorese Damiano Scevola, due settimane fa premiato dal Presidente della Repubblica perché tra i 25 studenti più meritevoli in Italia. Scevola si è rivolto ai ragazzi invitandoli ad un uso responsabile dei social network che, ha spiegato, sono "come dei coltelli": possono essere utili se usati correttamente ma possono ferirci se utilizzati senza prudenza. Poi ha aggiunto un consiglio per lo studio: "non vivetelo come un'imposizione dall'alto, un obbligo. Lo studio serve a noi, permette di costruire il proprio futuro".