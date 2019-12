Studente modello nonostante sia un paziente di oncoematologia: borsa di studio per un alunno pescarese

Si è distinto per il suo impegno e per i risultati scolastici ottenuti e per questo domani 17 dicembre sarà premiato con una borsa di studio. Protagonista un alunno degente del reparto di oncoematologia di Pescara che riceverà il premio dell'associazione sindacale Snals-Confsal, diretta in Abruzzo da Carlo Frascari e dedicata alla memoria dell'insegnante Esterina Riccitelli morta prematuramente.

La premiazione avverrà nella scuola in ospedale a Pescara, dove i pazienti ricoverati hanno la possibilità di seguire gli studi grazie alla presenza di 2 insegnanti della scuola d'infanzia, 5 insegnanti di scuola primaria ed un'insegnante di religione. La scuola fa capo all'istituto comprensivo Pescara 10 diretto da Stefania Petracca che è Polo per l’Abruzzo per la Scuola in Ospedale e l’istruzione domiciliare.