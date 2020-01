Parte il progetto della Provincia di Pescara #PlasticFree School 2020: borracce d'alluminio e distributori d'acqua negli istituti superiori

Liberare dalla plastica monouso delle bottigliette d'acqua le scuole superiori della provincia di Pescara. È questo l'obiettivo del progetto #PlasticFree School 2020 avviato ufficialmente oggi dall'ente guidato dal presidente Zaffiri, che ha partecipato alla consegna di 1200 borracce d'alluminio destinate agli studenti, docenti ed operatori al Liceo Classico D'Annunzio, primo istituto che ha inoltrato la richiesta attraverso i rappresentanti del consiglio d'istituto.

Presenti fra gli altri anche la dirigente scolastica Donatella D'Amico, il dottor Mauro Scopano dell'Aterno Gas & Power ed i due rappresentanti del consiglio d'istituto Raffaele Mucilli e Marco Del Rosso. La dirigente ha spiegato che nella scuola sono ora disponibili tre distributori d'acqua potabile, per avviare un percorso di formazione e sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale che si allargherà con altre iniziative.

Il presidente Zaffiri ha aggiunto:

"Un progetto che estenderemo a tutti gli istituti scolastici e con il quale vogliamo sensibilizzare tutto il territorio a fare qualcosa di concreto per dimostrare con i fatti il nostro rispetto per l’ambiente. I ragazzi sono il nostro futuro e a loro chiediamo di accettare una sfida importante, ovvero adottare azioni ecosostenibili per contribuire a tutelare il mondo in cui viviamo"

Per accedere agli erogatori gli studenti dovranno acquistare una tessera personale del costo di 10 euro che darà

diritto al consumo di 50 litri d’acqua ciascuno, dunque il consumo di circa un anno. Una parte del costo della tessera verrà versata al consiglio d'istituto per reinvestire la somma per altre attività.