Bonifica Piano d'Orta e Tremonti, Edison: «Già assunto impegno preciso»

«È stato già assunto un impegno concreto sia per l’area Piano d’Orta sia per Tremonti».

A farlo sapere è la società Edison attraverso una nota dopo la notizia relativi alle indagini per la mancata bonfica.

«Per queste due aree», fa sapere Edison, «la società ha presentato i progetti di bonifica e li ha progressivamente integrati accogliendo le richieste di tutti gli enti competenti. La società ha inoltre avviato le attività legate alle misure di prevenzione su entrambi i siti e ha chiesto al ministero dell’Ambiente e a tutti gli enti locali interessati un tavolo tecnico in cui definire i prossimi passi. Edison è da sempre sensibile al tema della salvaguardia dell’ambiente e ha dimostrato di essere pronta a cooperare, anche sul piano sociale, mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse. Pur non essendo proprietaria dell’area Piano d’Orta dal 1978, Edison intende portare a termine quanto iniziato e si aspetta che anche gli altri soggetti coinvolti facciano la loro parte, in particolare la società proprietaria dell’area da ormai 40 anni».