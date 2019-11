Dal Ministero dell'Ambiente la conferma: "La bonifica della discarica di Bussi spetta alla Edison"

Nuova conferma ufficiale in merito alla bonifica della discarica di Bussi. Il Ministero dell'Ambiente, infatti, ha confermato che la responsabilità e dunque l'esecuzione operativa della bonifica spetta alla Edison spa, responsabile della contaminazione del sito dove furono stoccati ed interrati rifiuti inquinanti e tossici, creando di fatto la più grande discarica di veleni d'Europa. La dirigente della divisione Luciana Distaso, ha confermato che le aree interessate sono quella 2A e 2B, a monte della discarica Tremonti a Bussi.

Il dicastero dunque conferma quanto già dichiarato dalla Provincia di Pescara che aveva individuato nella Edison la responsabilità per l'inquinamento e di conseguenza della bonifica del sito, come confermato anche dal Tar Abruzzo il 20 marzo scorso, sentenza che fu impugnata dalla Edison senza successo e come ricorda il Ministero "per gli effetti valida ed efficace". Ricordiamo che recentemente Giovanni Legnini era stato nominato presidente della commissione d'inchiesta per la discarica di Bussi, e che il consigliere regionale Blasioli aveva denunciato la rottura dei teli di protezione del sito inquinato.