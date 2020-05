A Bolognano il gruppo consiliare "Progetto comune" dona mascherine ai bambini di Piano d'Orta

I consiglieri comunali di "Progetto Comune" di Bolognano hanno donato agli alunni della scuola di Piano d'Orta delle mascherine lavabili e colorate. Saranno messe a disposizione della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La consegna è avvenuta ieri 12 maggio alla Croce Rossa di Torre de' Passeri che si occuperà di farle recapitare a domicilio.

Il capogruppo Antonio Di Marco ha aggiunto che in vista della graduale ripresa delle attività, il gruppo consiliare assieme alla dirigente scolastica Antonella Pupillo dell'istituto comprensivo "Manzi" di Torre de' Passeri, ha voluto regalare le mascherine per rendere consapevoli i bambini dell'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione in questa fase, per scongiurare la diffusione del contagio.

