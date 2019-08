Bollo auto Abruzzo, l'assessore Liris: "Vanno estinti i debiti per i mancati pagamenti del 2011 e 2012"

Dovrà essere estinto il debito accumulato per il mancato pagamento dei bolli auto Abruzzo negli anni 2011 e 2012.

A farlo sapere è l'assessore regionale Quintino Liris che oggi, martedì 6 agosto, ha risposto a un'interrogazione del consigliere della Lega, Simone Angelosante.

La questione, come riferisce l'agenzia Dire, è approdata nell'assise regionale visto che molti cittadini si sono rivolti alle associazioni dei consumatori dopo aver ricevuto nelle settimane scorse le cartelle della Soget che impongono il pagamento: pena la riscossione coatta.

Riguardo alla legittimità delle cartelle, che secondo Angelosante, «la prescrizione è prevista dopo tre anni dalla richiesta di pagamento», l'assessore Liris ha risposto chiaramente:

«Gli atti pervenuti non sono viziati da alcuna prescrizione e quindi si devono pagare», e la motivazione tecnica data è nei passaggi che portano alla prescrizione, «non tre, ma sei in tutto gli anni che portano alla prescrizione», riferendo degli accertamenti fatti dagli uffici preposti. «Tanti quanti ne servono per compiere tutto l'iter a partire dall'accertamento sul mancato pagamento, per arrivare ai solleciti, i preavvisi e, infine, l'imposizione di pagamento che se non fatto ha come conseguenza gli atti coatti previsti per legge».

Liris ha anche criticato la rilevanza mediatica della vicenda sottolineando che, «ha illuso i cittadini che ora dovranno pagare le associazioni dei consumatori cui si sono rivolti, il bollo e anche le multe conseguenti il ritardo».

Una risposta di cui Angelosante non si dice convinto e che promette di approfondire ancor più in riferimento a cartelle relative agli anni 2003, ha sottolineato, ricordando che la gran parte dei morosi lo è «non perché non ha voluto pagare, ma perché non ha potuto».