Bollette dell'acqua recapitate già scadute, un sindaco scrive all'Aca

Bollette dell'acqua recapitate già scadute, ovvero con la data di scadenza anteriore rispetto a quella di consegna.

È vero e proprio caos a Torre de' Passeri e per questo motivo il sindaco Piero Di Giulio ha scritto all'Aca per segnalare i disservizi e di conseguenza protestare.

Numerosi cittadini di Torre de’ Passeri sono già ormai esasperati per i disagi, ormai quotidiani, legati al recapito a giorni alterni, attuato da Poste Italiane, ma ora, come fa sapere il primo cittadino, si trovano a dover fronteggiare un ulteriore disservizio che inevitabilmente peserà sulle loro tasche.

«Questa volta», riferisce Di Giulio, «il disguido in questione, e cioè la consegna delle bollette del servizio idrico effettuata dopo la sua scadenza effettiva, sarebbe dovuto a problemi di recapito del servizio privato che lavora per l’azienda acquedottistica pescarese. Sono numerosi gli utenti Aca del comune di Torre de’ Passeri che segnalano, proprio in questi giorni, di ricevere bollette già scadute, con conseguenti difficoltà per i pagamenti. I ritardi con cui le bollette Aca stanno arrivando nella buche delle lettere producono effetti comunque sempre negativi per la cittadinanza che deve far fronte a pagamenti a ridosso, o oltre il termine di scadenza, senza la possibilità di programmarli. Mentre ad alcuni è anche capitato in passato di ricevere sollecitidi pagamento e preavvisi di distacco, senza aver prima ricevuto le relative bollette».

Di Giulio si auspica «che non ci siano aggravi dei costi per cittadini a cui l’Aca dovrebbe concedere, in questo caso specifico, più tempo per pagare le bollette senza l’aggiunta di more, e che si giunga in tempi certi ad una concreta risoluzione delle inefficienze evidenziate, effettuando anche le opportune verifiche presso il servizio postale incaricato, anche in considerazione del fatto che, stando così le cose, i conseguenti mancati pagamenti, per lo più, non sono da attribuire alla negligenza degli utenti».