Blitz in piazza Santa Caterina: controlli interforze e pulizia del parco

Blitz interforze da parte della polizia municipale e degli agenti della questura di Pescara in piazza Santa Caterina da Siena. Nel pomeriggio sono state identificate una dozzina di persone per verificare la regolarità dei permessi di soggiorno. In azione il gruppo Giona assieme ai poliziotti con quattro persone sanzionate in quanto sorprese a consumare cibi e bevande all'interno del parco.

Una persona è stata portata in quesutra per ulteriori verifiche in quanto privo di documenti. Sono state elevate anche 4 sanzioni per il mancato rispetto dell'ordinanza che vieta di consumare cibi e bevande all'interno del parco. L'operazione non è stata effettuata in risposta a quanto accaduto ieri sera, ma i controlli sono stati eseguiti anche nelle scorse settimane e anche ieri 40 minuti prima del doppio accoltellamento era stato fatto un passaggio in zona.

Presente anche il sindaco Carlo Masci; il parco è stato pulito dagli operai Attiva. Il primo cittadino ha commentato:

Io sono qui, i cittadini mi chiedono di chiudere il parco a pranzo e dopo le 18.30. Lo farò. Situazione insostenibile.Al mercato di piazza Muzii installata a tempo di record aria condizionata nella zona food, operatori contenti. Adesso anche nella zona mercato la chiedono, nei tempi giusti la faremo

