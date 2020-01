Bimba di 7 anni dona all'Ail tutti i suoi risparmi per la tombolata della solidarietà - FOTO

Ha deciso di donare tutti i suoi risparmi all'Ail di Pescara in occasione della tombolata di solidarietà, inviando una busta con 7 euro. Protagonista del bel gesto di solidarietà una bimba di 7 anni di Pescara, una storia raccontata da Antonio Oro, ex paziente e testimonial della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell’Ail e promotore dell'iniziativa che si è tenuta in casa Ail in via Rigopiano.

Proprio Oro ha spiegato che la bimba è figlia di due persone vicine all'associazione, ed ha deciso come tutti i partecipanti di dare un contribuito per la Fondazione Gimema onlus che ha avviato una ricerca molto importante per contrastare una forma aggressiva di leucemia. Presenti il presidente Ail Cappuccilli e l'assessore comunale Di Nisio. Oro ha poi aggiunto:

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato nella riuscita della tombolata. In particolar modo gli sponsor, che hanno donato bellissimi premi assegnati ai fortunati vincitori, e i partecipanti che hanno rinnovato la fiducia nelle attività svolte dall'Ail consentendoci di raccogliere circa 600 euro. La prossima iniziativa sarà una cena di beneficenza che verrà organizzata in collaborazione con la sezione di Chieti dell’Associazione italiana arbitri. Proseguirò con altre manifestazioni, che uniranno idealmente le sezioni Ail di Pescara e quelle pugliesi e che si concluderanno a giugno quando affronterò in bicicletta un percorso di circa 500 chilometri partendo dall’Abruzzo e raggiungendo Taranto”.

Oro, finanziere in servizio a Pescara, cinque anni fa ha sconfitto un linfoma non Hodgkin e da quel momento ha deciso di dedicarsi al sostegno dell'associazione. Cappuccili lo ha ringraziato per la bontà e generosità dimostrata.