Lotteria Italia, 2 biglietti vincenti venduti a Pescara e a Montesilvano

Due biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019/2020 venduti nel Pescarese.

In particolare sono 2 biglietti di terza categoria, quelli da 20mila euro, che sono stati venduti a Pescara e a Montesilvano.

La fortuna dunque bacia la provincia di Pescara con l'estrazione di 2 tagliandi vincenti tra i 180 di terza categoria.

In Abruzzo, e in particolare a Torino di Sangro in provincia di Chieti, è stato anche venduto uno 20 biglietti di seconda categoria da 100mila euro. Questi i 3 bigliettti vincenti venduti nella nostra regione:

E 346697 a Torino di Sangro (Chieti);

P 360068 Montesilvano (Pescara);

L 485383 Pescara.

Per conoscere l'elenco di tutti i biglietti vincenti basta cliccare QUESTO LINK.