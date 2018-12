Attualità Portanuova / Viale Amerigo Vespucci, 110

Grillo e Di Maio, blitz notturno in un pub di Pescara dopo lo spettacolo del comico

Il vice premier si trovava in città perchè nel pomeriggio aveva incontrato le associazioni di categoria alla Camera di Commercio, e in serata ne ha approfittato per assistere allo show del comico genovese. Poi la cena al "Grand Canyon"