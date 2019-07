ll belvedere di Lettomanoppello sarà intitolato a Falcone e Borsellino

Intitolare il belvedere di Lettomanoppello lungo Corso Vittorio Emanuele II ai giudici Falcone e Borsellino, nel 27esimo anniversario dalla strage di via D'Amelio. Venerdì 19 luglio dalle 21 cerimonia ufficiale alla presenza del Prorettore Vicario dell'Università "G. D'Annunzio" Chieti - Pescara Augusta Consorti, del Comandante Regionale della Guardia di Finanza il Gen. Flavio Aniello e del procuratore capo della Repubblica del Tribunale di Vasto Giampietro DI Florio.

L'evento è organizzato e patrocinato dal comune di Lettomanoppello, come spiega il presidente del consiglio comunale Addario sottolineando come il belvedere sarà intitolato a due grandi uomini italiani che hanno dato la vita per lo Stato e le istituzioni: