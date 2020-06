Dalla Bcc di Cappelle tute e calzari protettivi per il personale sanitario dell'ospedale Covid [FOTO]

Altra importante donazione per la Asl di Pescara, ed in particolare per l'ospedale ed il team Covid19. La Bcc di Cappelle sul Tavo, infatti, ha consegnato ieri una fornitura di tute e calzari per il personale sanitario che opera nell'area Covid. Una donazione preziosissima, come ha evidenziato l'azienda sanitaria pescarese, considerando l'uso costante dei dispositivi di protezione e dunque una necessità continua di rifornimenti anche in questa fase post emergenziale.

Alla consegna erano presenti una delegazione della Banca di credito cooperativo di Cappelle Sul Tavo, il direttore generale Asl dottor Caponetti, il dottor Giustino Parruti coordinatore dell'area Covid. Per la Bcc presenti il professor Antonio Farchione, docente dell’università d’Annunzio e il presidente Bcc Borgia, oltre al direttore De Flaviis del mensile “Il grande sorpasso” e dal dottor Passerini, fondatore della rivista.