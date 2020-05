Italia Nostra d'accordo con l’Ordine degli Architetti su un progetto per la città storica

La sezione “Gorgoni” di Italia Nostra è d'accordo con l’Ordine degli Architetti su un progetto per la città storica proposto dopo la scoperta di un tratto della cinta muraria della fortezza (tracce dei bastioni occidentali) su cui furono poi installati i binari della ferrovia. Il presidente Massimo Palladini afferma:

"Una passata, colpevole, insensibilità non ha consentito che indagini e ritrovamenti (che pure ci furono) venissero messi in valore negli anni '70 in occasione della posa in opera del nuovo tracciato, e anche in tempi più recenti le campagne di scavo dell’Archeoclub e altri significativi segnali (ad esempio, durante il rifacimento di Piazza Unione) sono stati ignorati o addirittura ricoperti".

Di conseguenza, "da molto tempo la sezione pescarese di Italia Nostra sostiene che un progetto per la Pescara sommersa non sia più rinviabile e anzi sia fulcro per ripensare la nostra città dopo gli anni della dimenticanza e dello spreco".

Italia Nostra ritiene giusta, nell’invito degli architetti, "la sottolineatura sulla qualità del progetto contemporaneo (anche attraverso concorso di architettura) come chiave per mettere in valore ritrovamenti" con la "capacità di riportare nell’esperienza d’uso della città il suo passato".