Barriere architettoniche all'ospedale di Pescara, accolte le richieste di Carrozzine Determinate [FOTO]

La Asl di Pescara ha accolto le richieste presentate dall'associazione Carrozzine Determinate relative alla presenza di barriere architettoniche nell'ospedale, al pronto soccorso e dei distretti sanitari.

I vertici della Asl pescarese, dopo anche l'incontro avuto in Comune con l'assessore alle Politiche per la disabilità, Nicoletta Di Nisio, ha incontrato direttamente l'associazione guidata da Claudio Ferrante.

Richieste precise e segnalazioni dettagliate da parte di Carrozzine Determinate come la richiesta di locali più accessibili per l’ufficio patenti e le commissioni di invalidità, programmi per la realizzazione di un capillare abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso e all’interno dell’ospedale.

Ma anche l’analisi del progetto del nuovo pronto soccorso alla urgentissima questione dei parcheggi riservati alle persone con disabilità cancellati dinnanzi all’ingresso accettazione. Inoltre sono stati affrontati problemi concreti di pronta soluzione, come la realizzazione di uno scivolo con pendenza nei limiti di legge per l’ingresso visitatori attualmente impraticabile, la creazione di nuovi parcheggi riservati in prossimità dell’ingresso del lato del parcheggio multipiano, il ricollocamento dei parcheggi riservati dinnanzi all’ingresso accettazione. Per l’ingresso visitatori in attesa della realizzazione di un ingresso accessibile è stata prevista l’utilizzazione dell’ingresso a raso negli uffici di direzione con apposito e segnalato “percorso senza barriere”.

«Una grande disponibilità all’ascolto e al dialogo ha caratterizzato l’intera riunione», si legge in una nota di Carrozzine Determinate, «punto di partenza di una collaborazione che porterà a sopralluoghi in seguito alla realizzazione di quanto promesso nell’immediato e future riunioni per verificare di concerto la corretta esecuzione dei nuovi progetti in materia di barriere architettoniche, e di abbattimento di quelle preesistenti. L’associazione Carrozzine Determinate non nasconde la propria soddisfazione dopo sette anni di dure battaglie finalmente dei risultati concreti e una grande disponibilità dei vertici aziendali della Asl di Pescara, battaglia che anche l’assessore al Comune di Pescara Di Nisio ha sposato mettendosi a totale disposizione per quanto di sua competenza».