Bando delle Periferie, Pescara e Chieti unite a Roma per chiedere la riattivazione dei fondi

I Comuni di Pescara e Chieti uniti per chiedere la riattivazione dei fondi per il Bando delle Periferie al Governo dopo la decisione che ha sospeso l'inziativa.

Questa mattina, lunedì 3 settembre, i sindaci Marco Alessandrini e Umberto Di Primio, hanno annunciato una mobilitazione unica allo scopo di ottenere nuovamente i fondi utili alla riqualificazione delle zone periferiche del capoluogo adriatico e di quello teatino.

I due primi cittadini saranno, insieme alla delegazione dell'Anci (associazione nazionale Comuni italiani) saranno ricevuti dagli esponenti della Commissione della Camera, che il prossimo 11 settembre esaminerà l’emendamento al Decreto Mille proroghe già votato dal Senato, che contiene la richiesta di sospensione dei fondi e il rinvio al 2020.

«Ne va dello sviluppo policentrico delle città e della fiducia nella politica», fa sapere Alessandrini, «non possiamo dire ai nostri cittadini di aver scherzato dopo aver detto alla gente di Fontanelle che riqualificheremo la loro piazza, i piano terra degli alloggi Ater abbattendo le barriere architettoniche, che completeremo la Strada Pendolo e dopo aver illustrato i progetti pronti di Zanni e Borgo Marino che finalmente attuano una riqualificazione fino ad oggi solo annunciata, ripetutamente. Il lavoro svolto e questi progetti sono un fatto, non più . Per realizzare quanto è stato progettato ed è pronto per gli appalti, dobbiamo fare una battaglia tutti insieme, domani diremo questo a Roma con la delegazione Anci al Parlamento: i fondi sono vitali per le economie cittadine e per la credibilità delle istituzioni e siamo pronti a tutto per riattivarli e concretizzare opere a sostegno delle nostre comunità».