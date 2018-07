Montesilvano, un tuffo verso le origini: al via il bando per i trabocchi e l'attracco per le barche

La Giunta ha approvato il progetto preliminare che illustra tutti i contenuti per la costruzione di due trabocchi e di un attracco per le piccole imbarcazioni. A partire da domani 4 luglio e fino al 15 settembre, i privati potranno far pervenire le proprie manifestazioni d'interesse partecipando al bando per la messa in opera dei lavori e per l'ottenimento della concessione.

Un ritorno alle origini e alle tradizioni marinare della città, quando alla foce del fiume esistevano le rudimentali macchine da pesca in legno. Così come negli anni '60, i due nuovi trabocchi saranno realizzati sul molo sud del Saline. I soggetti aggiudicatari dovranno consentire all'Amministrazione Comunale di poter utilizzare le strutture per fini istituzionali e di rappresentanza. Le domande dovranno essere indirizzate al Settore Pianificazione e Gestione Territoriale.