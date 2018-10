Immobili del Comune alle associazioni, pubblicato il bando per l'assegnazione: ecco come partecipare

Sono in totale 53 gli immobili in disuso di proprietà del Comune che verranno assegnati alle associazioni attraverso un bando che è stato pubblicato dall'Ente. Previste riduzioni del 65 per cento e c'è tempo fino al 31 ottobre per presentare le domande.

L'obiettivo è dare la massima accessibilità degli spazi cittadini che saranno concessi alle associazioni con agevolazioni anche sui canoni per l'utilizzo, con riduzioni del 65 per cento.

Questo l'invito che fa il sindaco Marco Alessandrini: «Partecipate e possibilmente unite le forze perché ci sono degli spazi da animare, i canoni sono convenienti e l’Amministrazione accorcia ancora di più le distanze con la comunità che opera e quella che offre servizi di varia natura per la crescita della città».

Questo invece quanto spiega l'assessore al Patrimonio Gianni Teodoro:

«Ogni lotto corrisponde a uno o più locali. È un’azione volta a favorire le tante associazioni che in questa città operano spesso in difficoltà proprio per le sedi. Noi con questa azione abbiamo fatto una parte significativa che il Comune non aveva mai fatto, ora saranno gli uffici ad attuare questa importante scelta, quando riceveremo le proposte e sulla base di prerogative che saranno uguali per tutti, perché tutte le associazioni abbiano le stesse potenzialità. Le migliori proposte verranno scelte e procederemo alle assegnazioni definitive dei locali che si trovano in posizioni migliori della città: si tratta delle ex sedi civiche, spazi all’interno del Mercato Ittico, alcune strutture che sono centri polivalenti. Diventeranno disponibili a costi del tutto sostenibili, grazie a una consistente riduzione dei canoni del 65 per cento rispetto al costo di mercato, che abbiamo stabilito per rendere praticabile il percorso e comunque mettere a frutto il patrimonio sostenendo anche le associazioni. Ci aspettiamo una grande adesione, con l’impegno a procedere a tempi serratissimi».

Per visionare il bando completo basta cliccare QUI, mentre per conoscere tutti i 53 immobili disponibili basta cliccare QUI.