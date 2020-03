Bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici anche a Pescara in ricordo delle vittime per il Coronavirus

Bandiere a mezz'asta anche a Pescara in segno di lutto e cordoglio per le vittime del Coronavirus nel nostro Paese. Lo ha disposto la presidenza del consiglio dei ministri, come annunciato dalla prefettura di Pescara. La bandiera nazionale e quella europea saranno a mezz'asta davanti a tutti gli edifici pubblici, per solidarietà ai deceduti ai quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi.

Ricoridiamo che in Abruzzo le persone decedute con Coronavirus, aggiornate alla data di ieri 29 marzo, sono 88.