Banco per l'infanzia: anche a Pescara 2 giorni per donare prodotti per i bambini in difficoltà

Anche a Pescara sarà possibile donare prodotti di prima necessità per i bambini indigenti e di famiglie in difficoltà, grazie alla sesta edizione del “Banco per l’infanzia” organizzato dalla Fondazione Mission Bambini. Appuntamento sabato 5 e domenica 6 ottobre nel negozio Prénatal di Pescara (corso Vittorio Emanuele II).

Testimonial di quest'anno della campagna Ellen Hidding. I beni saranno distribuiti poi fra case d'accoglienza, nidi e spazi gioco selezionati da Mission Bambini tenendo conto del criterio di prossimità territoriale, e dunque i beni donati andranno a bambini della zona di Pescara e dintorni.

L’elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa è disponibile su missionbambini.org. Per seguire tutti i progetti di Mission Bambini a sostegno dell’infanzia in difficoltà in Italia: #fattiGRANDE.