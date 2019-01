Banco Alimentare, venerdì 18 gennaio la "maratona di solidarietà" anche nei supermercati del Pescarese

Venerdì 18 gennaio in tutti gli store Oasi del Gruppo Gabrielli si terrà l'iniziativa "Un'ora per il Banco", una maratona di solidarietà organizzata dal Banco Alimentare per aiutare le famiglie povere ed in difficoltà economica. Tutti i clienti, dalle 16 di venerdì, alla cassa riceveranno una card speciale nella quale poter scegliere quale prodotto il Gruppo Gabrielli donerà fra quelli indicati, ovvero olio, omogenizzati e pelati. L'iniziativa si terrà anche nel punto vendita di Montesilvano.

Partecipera non costa nulla, sottolinea il presidente del Banco Alimentare abruzzese Nigliato: