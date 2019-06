Banco Alimentare Abruzzo, il nuovo presidente è Antonio Dionisio

Antonio Dionisio è il nuovo presidente del Banco Alimentare Abruzzo, eletti ieri 26 giugno dal consiglio direttivo, anch'esso rinnovato dopo l'assemblea dei soci. Ne fanno parte Cesare Ciamarone, Michele Ianniello, Mario Lombardi, Annafrancesca Marchegiani, Mauro Morelli e Paolo Spadaccini. Resterà in carica per i prossimi tre anni.

Dionisio, consluente d'impresa, da anni è impegnato in attività sociali, e prende il posto di Luigi Nigliato, che è stato presidente dalla fondazione nel 1997 ad oggi con una rete di quasi 35 mila persone assistite e 213 enti convenzionati.

Il neo presidente ha ringraziato per l'incarico avuto di grande responsabilità:

Non mi sono scelto io, infatti, e con gratitudine ed entusiasmo darò il massimo per consolidare l’esistente e creare le condizioni per nuove sfide. Tutto questo non da solo ma in unità con il nuovo consiglio direttivo e in continua collaborazione con tutte le strutture caritative che ogni giorno affiancano le persone in difficoltà, con le aziende dell’intera filiera, le istituzioni, il direttore e i dipendenti, i collaboratori e i numerosi volontari che rendono il Banco Alimentare una delle realtà di intervento contro la povertà più importanti di Abruzzo e Molise. Tutti insieme sempre più compagni di Banco