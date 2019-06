Balneazione, Febbo attacca De Sanctis: "Cerca solo visibilità e diffonde fake news"

Questa la replica dell'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, a quanto dichiarato dal noto ambientalista Augusto De Sanctis del Forum H2O. Ricordiamo che nei giorni scorsi anche l'on. Daniela Torto (M5S) aveva lanciato l'allarme sulla qualità delle acque di balneazione.

"Si continua - aggiunge Febbo - a diffondere paura e terrore creando un danno enorme al settore turistico quando invece il nostro mare, mai come quest'anno, risulta essere più pulito rispetto alle stesse analisi effettuate nei precedenti anni. Infatti De Sanctis continua a basare le sue inutili dichiarazioni e la sua infondata tesi partendo da dati e analisi relative ad una media degli ultimi cinque anni creando solo confusione, allarmismo e fake news".

Oggi - precisa Febbo - grazie a una programmazione della Regione Abruzzo sui depuratori "si iniziano a raccogliere i primi frutti e il nostro mare ha raggiunto una balneabilità con percentuali altissime mai registrate fino ad oggi".

"Sarà mio impegno potenziare e portare a termine il funzionamento e avvio anche di nuovi depuratori così come prevede il piano di investimento dell'Arap - conclude Febbo - Pertanto invito De Sanctis e l'on. Torto a trovare argomenti concreti e mi aspetto da parte loro, casomai, un impegno presso il Governo centrale, di cui sono parte integrante, al fine di trovare risorse aggiuntive sia per i nuovi depuratori sia per la promozione del nostro bellissimo Abruzzo fuori dai confini nazionali".