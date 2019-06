I tratti di mare antistanti via Leopardi e via Galilei verso la riapertura alla balneazione?

I tratti di mare antistanti via Leopardi e via Galilei vanno verso la riapertura alla balneazione in quanto le ultime analisi dell'Arta hanno evidenziato un miglioramento della qualità delle acque. Lo fa sapere in una nota il Comune di Pescara.

Questi, nel dettaglio, i risultati evidenziati dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente:

Zona antistante Via Leopardi (24/06/2019):

– Escherichia Coli: 63 MPN/100ml

– Enterococchi: 17 UFC/100ml

– Escherichia Coli: 20 MPN/100ml

– Enterococchi: < 1 UFC/100ml

Se questi risultati dovessero essere confermati anche dai campionamenti dei primi giorni di luglio, l’amministrazione Masci valuterà di chiedere alla Regione Abruzzo la riapertura alla balneazione dei due tratti di mare.