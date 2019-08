Balneabilità mare Pescara, l'assessore regionale Febbo: "Analisi confermano ottima salute del mare"

«Le ultime analisi eseguite dall'Arta confermano l'ottima salute del nostro mare».

A dirlo è l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, con particolare riferimento al litorale di Pescara compresi i punti all'altezza di via Leopardi e via Galilei.

Febbo riferisce delle ultime analisi eseguite dall'agenzia regionale tutela ambientale lo scorso 20 agosto.

Questo quanto ricorda l'assessore regionale Febbo:

«Su Pescara permaneva un divieto "tecnico" di balneazione all'altezza di via Leopardi e via Galilei solo perché si attendeva il terzo esito positivo delle analisi. Infatti, i valori erano già abbondantemente rientrati nella norma nelle analisi fatte lo scorso 24 giugno e confermate in quelle di luglio e agosto. Quindi, adesso è possibile attivare tutte le procedure necessarie tra Comune e Regione per revocare definitivamente anche quel divieto di balneazione "tecnico" poiché abbiamo un mare pulito su tutta Pescara così come confermano le analisi dell'Arta».