Il Babbo Natale della polizia arriva in elicottero con Lorella Cuccarini [FOTO]

Grande emozione questa mattina, domenica 16 dicembre, all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara per l'arrivo in elicottero del Babbo Natale della polizia.

Ad accompagnarlo una ospite d'eccezione, Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani.

Il tradizionale appuntamento è organizzato dal Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara. Nella sede del reparto sono arrivati ragazzi e bambini di diverse case famiglia e associazioni di volontariato, fra cui il “Piccolo Principe” del Centro di Solidarietà di Pescara, l’associazione Rotary Abruzzo, l’Agbe di Pescara, la Casa Famiglia “Madre Ester” di Scerne di Pineto e anche i bambini ospiti dell’ospedale di Chieti e dell’Istituto Don Orione di Pescara.

Gli ospiti sono stati accolti da personale del Reparto Volo in attesa dell'arrivo di Babbo Natale che si è calato da un elicottero regalando doni a tutti i presenti. Quest'anno, la gradita sorpresa è stata Lorella Cuccarini madrina dell'Agbe.

Presenti animatori e l'orchestra di fiati del Conservatorio di Pescara assieme a un soprano e un tenore. Ci sono state anche dimostrazioni dell'unità cinofila e del nucleo artificieri della Questura di Pescara, ed erano in esposizione mezzi storici della polizia oltre alla supertecnologica Lamborghini in arrivo da Bologna.

L'iniziativa è totalmente autofinanziata dal personale del Reparto Volo e dagli altri organizzatori dell'evento.