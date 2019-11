Azienda del Pescarese protagonista a "Mezzogiorno Italia" su Raitre. È accaduto nella puntata odierna della trasmissione dedicata alle eccellenze dell'Italia centro-meridionale. La giornalista del Tgr Abruzzo Silvana Ferrante è andata a Rosciano per parlare del progetto "Space Port Virgin", di cui è responsabile tecnico Ilaria Patriarca della ditta "Patriarca Arredamenti".

È stata proprio lei, insieme al padre Vincenzo, a spiegare che la loro impresa si occuperà di realizzare arredi da posizionare nella sala d'aspetto di una stazione aerospaziale. In pratica, parlerà abruzzese il mobilio situato nell'area di attesa in cui ci si potrà accomodare prima di apprestarsi a effettuare un viaggio nello spazio.

Il patron Vincenzo Patriarca ha cominciato a lavorare come semplice falegname in un piccolo garage in via Salara Vecchia e oggi è ritenuto un vero e proprio guru del settore, capace di creare quasi tutti pezzi unici. Patriarca, inoltre, grazie ai suoi 25 dipendenti, opera come terzista per marchi di primo livello come Frau, Fendi, Cavalli e Rubelli, realizzando, per loro conto, mobili di ogni tipo.