Azienda dona igienizzanti e mascherine agli ospedali abruzzesi [FOTO]

Azienda dona igienizzanti e mascherine agli ospedali abruzzesi. Ieri alcuni rappresentanti della Chogan hanno incontrato il dottor Giovanni Gulli dell'ordine interprovinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

E proprio a Gulli sono stati consegnati gel igienizzanti e copri bocca/naso, prodotti dalla succitata ditta, da distribuire ai vari nosocomi della regione

Il presidente dell’ordine, Angelo Di Matteo, ha diramato una nota in cui "ringrazia sentitamente la Chogan" per "essere vicina ai professionisti sanitari in questo momento" e "per aver dato gratuitamente i dispositivi di sicurezza per poter fronteggiare adeguatamente la pandemia".