Avis Pescara supera le 3000 donazioni di sangue effettuate durante l'anno da poco trascorso. Il dato è emerso in occasione dell'assemblea dei soci che si è tenuta nella nuova sede di piazza Salvo D’Acquisto a Pescara. Nel 2019 sono state dunque più di 3.000 le donazioni, con una quota di 2000 soci.

"L’Avis comunale di Pescara - informa una nota - ha somministrato ai donatori e a non, dei questionari per conoscere dati relativi all’età dei donatori e non donatori, abitudini e stili di vita, al fine di avvicinare nuovi donatori e fidelizzare quelli già associati. Il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti e attività tra campagne di prevenzione, convegni e eventi culturali".