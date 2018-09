Servizio Civile all'Avis Comunale Pescara, candidature fino al 28 settembre: ecco come fare

C'è tempo ancora fino al prossimo 28 settembre per partecipare al nuovo bando nazionale per il servizio civile 2018 e chiedere all'Avis Comunale Pescara di svolgerlo nella sua sede di corso Vittorio Emanuele II.

Infatti tra i progetti presentati c'è anche quello dell'Avis Nazionale che offrirà, a 408 giovani, la possibilità di svolgere questo periodo nelle sedi territoriali dell'associazione volontari italiani del sangue.

Tra queste c'è quella dell'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, che ospiterà 6 giovani allo scopo di farli collaborare alla promozione della donazione del sangue e del plasma all’interno dei contesti associativi, tra i coetanei e nel territorio di riferimento.

Per questa ragione l'Avis Comunale Pescara invita ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 che vogliano partecipare al bando nazionale per il servizio civile a conoscere l'opportunità di passare dodici mesi all'interno di una realtà che basa la sua attività su solidarietà, generosità e altruismo.

«Nel corso degli anni», evidenzia Lattuchella, «il servizio civile ha consentito alla nostra sede di poter contare sull’apporto indispensabile di questi giovani, per promuovere ancora di più la donazione di sangue e stabilire un rapporto continuo e diretto con i donatori. Per i giovani, inoltre, il servizio civile ha rappresentato un’opportunità formativa utile anche per successive esperienze lavorative».

Allo stato attuale sono 5 i giovani che prestano servizio nella sede di Pescara: 3 per il progetto Avis Pescara e 2 per il progetto Avis Abruzzo, mentre nel bando attuale sono 6 i posti a disposizione.

La partecipazione ai progetti di Servizio Civile viene, inoltre, riconosciuta da alcune università in termini di crediti formativi universitari e di tirocinio, e garantisce un rimborso da parte dello Stato pari a 433,80 euro mensili.

Chi fosse interessato può visitare il sito www.avis.it e a seguire le indicazioni riportate per presentare la propria candidatura.

Per informazioni su come svolgere il servizio civile nell'Avis Comunale Pescara ci si può inoltre recare nella sede in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: