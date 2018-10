Apertura straordinaria dell'Avis Comunale Pescara per favorire la donazione del sangue il 28 ottobre

Cornetto e caffè o cappuccino in omaggio a tutti coloro che decideranno di donare il sangue domenica mattina, 28 ottobre.

Questa l'iniziativa che propone l'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, in collaborazione con il bar-gelateria Dolce Tentazione di Pasquale Spinetti che offrirà gratuitamente la colazione, in occasione dell'apertura straordinaria della sede di corso Vittorio Emanuele II dell'associazione italiana volontari del sangue.

Sarà possibile donare il sangue nella sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II 10, per tutta la mattina dalle ore 9 fino alle 12:30.

«C'è sempre più necessità di coinvolgere le persone, soprattutto i giovani, nella donazione del sangue», spiega Lattuchella, «per questa ragione invitiamo tutti a visitarci in questa ultima domenica del mese nella nostra sede. Voglio anche ringraziare il titolare del bar-gelateria Dolce Tentazione per la sensibilità dimostrata e per il sostegno che non ci fa mai mancare in occasioni come queste».

A tutti i donatori di sangue verrà offerta la colazione subito dopo il prelievo ematico.