Apertura straordinaria dell'Avis Comunale Pescara per favorire la donazione del sangue il 25 novembre

“Dona con il cuore”. Questo lo slogan scelto per il Pan Dolce prodotto dal Pan Ducale personalizzato per l'Avis Comunale Pescara allo scopo di favorire la donazione del sangue.

Il dolce tipico abruzzese, realizzato a forma di cuore, verrà donato dall'associazione italiana volontari del sangue di Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, a tutti coloro che decideranno di donare il sangue domenica mattina nella sede di corso Vittorio Emanuele II, 10.

Questa l'iniziativa che propone l'Avis Comunale Pescara insieme a Pan Ducale, in occasione dell'apertura straordinaria della sede nell'ultima domenica di novembre, si inserisce nella strategia di favorire sempre di più le donazioni del sangue, «elemento non riproducibile in natura», come ricorda Lattuchella, «e di cui c'è sempre più bisogno. Ringrazio Pan Ducale per averci affiancato in questa iniziativa».

Sarà possibile donare il sangue nella sede dell'Avis Comunale Pescara in corso Vittorio Emanuele II 10, per tutta la mattina dalle ore 9 fino alle 12:30.

La sede è aperta anche a tutti coloro che volessero chiedere informazioni su cosa fare per diventare volontari.