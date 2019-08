Avis, apertura straordinaria per le donazioni domenica 25 agosto

Domani, domenica 25 agosto, apertura straordinaria per la sede dell'Avis di Pescara di Corso Vittorio Emanuele, dove i donatori potranno recarsi dalle 9 alle 12. L'Avis sottolinea come durante l'estate ci sia stato un sensibile calo delle donazioni e per questo è fondamentale tornare a donare con un semplice ma importante gesto di generosità.

I volontari dell'Avis hanno proseguito le loro attività anche durante l'estate, alla ricerca costante di nuovi donatori e della tutelare dei volontari che già sono entrati nella grande famiglia dei donatori di sangue pescaresi.