Installato un nuovo autovelox fisso in provincia di Pescara

Un nuovo autovelox fisso è stato installato in provincia di Pescara.

In particolare il nuovo impianto, che è entrato in funzione ufficialmente da ieri, lunedì 3 giugno, è nel territorio comunale di Bussi sul Tirino.

La nuova apparecchiatura autovelox bidirezionale è stata installata sulla strada statale 153 della Valle del Tirino all'altezza del Km 3.770 lato destro/sinistro e sarà attiva 24 ore su 24.

Come si legge nell'avviso pubblicato dalla polizia locale del Comune l'installazione di questo autovelox fisso "rientra nell'ambito delle iniziative tese a contrastare il fenomeno connesso al mancato rispetto dei limiti di velocità".