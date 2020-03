La rabbia degli autotrasportatori: “Con il coronavirus ci chiudono i bagni sui camion”

Esplode la rabbia degli autotrasportatori, che denunciano: “Con il coronavirus ci chiudono i bagni sui camion”. Ecco cosa afferma il presidente regionale di Cna Fita Abruzzo, Gianluca Carota:

«Ci risulta che in questo momento di particolare gravità per la vita del Paese, in Abruzzo alcune aziende stiano adottando misure restrittive, assurde e ingiustificate, nei confronti di una categoria chiamata invece ad uno sforzo immane per garantire ai cittadini e imprese approvvigionamenti di merci e materiali essenziali. Così, mentre fioccano i complimenti per l’abnegazione e il sacrificio, ci si chiudono in faccia perfino le porte dei bagni».