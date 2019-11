Barriere non sicure: sequestrati altri viadotti autostradali, anche in Abruzzo. Infatti la Procura di Avellino, secondo quanto riportato da Avellino Today, ha posto sotto sequestro preventivo altri 9 ponti perché non sarebbero sicuri, specialmente per ciò che riguarda le barriere laterali.

Il decreto è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Fabrizio Ciccone, e riguarda i seguenti viadotti:

Collonella, Fonte dei Preti e Del Vomano sull’A14 Bologna-Taranto;

Val Freghizia, Rio Pescara e Fosso Pezza Secca sull’A1 Milano-Napoli;

D’Antico, Omero Fabriani e Lamia sull’A16 Napoli-Canosa

Questi provvedimenti si aggiungono a quelli già eseguiti lo scorso maggio lungo l’A14 Bologna-Taranto, tra Pescara Ovest e Pedaso, e lungo l’A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Benevento.